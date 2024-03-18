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Пластиковые окна в Горняке

В центре Барнаула около Титов-Арены за 28 млн рублей продают видовую трешку

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По словам продавца, в комнатах сделан современный ремонт. Он также отметил, что в квартире сохраняется очень хорошая энергетика

В Барнауле трехкомнатную квартиру площадью 81 “квадрат” продают за 28 млн рублей, говорится в объявлении на avito.

В планировку “трешки” входят просторная совмещенная с гостиной кухня, где можно собираться всей семьей, большая лоджия с зоной отдыха, откуда открывается вид на восход солнца и центр города, а также две спальни и ванная.

“Установлены панорамные пластиковые стеклопакеты, дающие много солнечного света. Они создают особую атмосферу уюта и комфорта и защитят ваш покой от шума улиц”, – отметили в объявлении.

Квартира располагается на 14-м этаже 14-этажного дома в самом центре города на улице Мерзликина. Рядом расположены “Титов-Арена”, ЦУМ, АлтГУ, магазины, школы и многое другое.

Ранее стало известно, что в Барнауле на берегу Оби за 22 млн рублей продают “трешку” с видом на рассветы и закаты.

Взято отсюда

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