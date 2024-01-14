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В центре Барнаула продают евродвушку на видовом этаже

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Квартира находится в доме на улице Пролетарская, 165. Риэлтор подчеркивает, что все магазины рядом, а до Красноармейского всего пять минут пешком

В Барнауле продают “евродвушку” на 48 кв. м недалеко от “Сити-Центра” за 7 млн рублей. Объявление нашлось на сайте “Авито”.

Продавец уверяет, что квартира подойдет как для проживания, так и для аренды. Есть ремонт, коммунальные платежи низкие, а из окон открывается вид на город.

Сам дом монолитный, 2018 года постройки. Работает консьерж. Для владельцев автомобилей есть подземная парковка. До проспекта Красноармейского пять минут пешком.

Ранее в Барнауле около реки продавали коттедж с русской печью и резной мебелью.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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