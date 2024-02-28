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В центре Барнаула произошло жесткое ДТП с двумя легковушками

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Удар был настолько сильным, что детали от транспортных средств разлетелись в разные стороны. На месте работали сотрудники экстренных служб

28 февраля в 13.45 в Барнауле в районе дома на проспекте Ленина, 21 произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно известно, что на участке столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus. В результате ДТП водитель Ford получил травмы – его госпитализировали в горбольницу №1.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Змеиногорском тракте столкнулись пять автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал.

Взято отсюда

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