Показываем фото и видео с места ЧП

10 марта 2024, 14:4062Написать комментарий

10 марта в Барнауле на проспекте Красноармейском, 61 коммунальщики чинили трубу и повредили ее. Фото с места ЧП опубликовали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». На кадрах видно, что на улице разлилась настоящая река.

Из-за прорыва несколько домов в центре краевой столицы остались без воды. Правда, ненадолго. Как пишет официальный телеграм-канал барнаульского водоканала, ресурс уже восстановили. Но ремонт на месте еще не закончен.

— Сейчас утечка локализована, благодаря закольцовке население с водой. Работы по устранению повреждения ведут подрядчики, — говорится в сообщении.

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Взято Источник

10.03.2024