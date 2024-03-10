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В центре Барнаула прорвало трубу во время раскопок

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Барнаульцы говорят, что в домах недалеко от ЧП пропало водоснабжение, но позже его восстановили. Официального комментария от коммунальщиков пока нет

10 марта в Барнауле на проспекте Красноармейский, 61 во время стройки прорвало трубу, сообщили “Толку” очевидцы. Фото опубликовали в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

В некоторых домах, как говорят горожане, отключили воду, но потом водоснабжение появилось. Предположительно, это удалось сделать после переключения потребителей на резервную ветку.

Устранением ЧП уже занимается аварийная бригада “Росводоканал Барнаул”.

Ранее в Барнауле открыли движение по нечетной стороне улицы Антона Петрова после ремонта канализационного коллектора.

Взято отсюда

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