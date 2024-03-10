В центре Барнаула прорвало трубу водоснабжения

Инцидент случился на строительном объекте

Источник фото: Сообщество "Инцидент Барнаул" во "Вконтакте"

На проспекте Красноармейском в Барнауле произошло повреждение коммунальной системы, пишут в сообществе «Инцидент Барнаул».

Предположительно, прорыв соучился при проведении строительных работ.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как вода поднимается на поверхность проспекта. На месте работают коммунальные службы.

Официальных комментариев, на момент публикации материала — не поступало.

Взято отсюда.

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