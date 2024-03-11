Площадь квартиры, как указали в объявлении, составляет 87,6 “квадратов”. Практически вся мебель и крупная бытовая техника остается новым собственникам

В Барнауле на улице Молодежной продают двухкомнатную квартиру за 11,1 млн рублей, говорится в объявлении на avito.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, а также установлены теплые полы, кондиционеры, сауна и джакузи. Помимо этого, этажом выше обустроена небольшая мансарда.

“Двушка” располагается на последнем, восьмом этаже в одном из домов бизнес-класса в центре города. В шаговой доступности находятся магазины, вузы, школы и прочая инфраструктура.

Ранее стало известно, что в тихом центре Барнаула за 20 млн рублей продают двухэтажную “трешку” с камином. В объявлении указали, что все комнаты изолированы, а окна выходят на солнечную сторону.

Взято отсюда