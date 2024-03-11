реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В центре Барнаула в доме бизнес-класса продают евродвушку с мансардой и сауной

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Площадь квартиры, как указали в объявлении, составляет 87,6 “квадратов”. Практически вся мебель и крупная бытовая техника остается новым собственникам

В Барнауле на улице Молодежной продают двухкомнатную квартиру за 11,1 млн рублей, говорится в объявлении на avito.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, а также установлены теплые полы, кондиционеры, сауна и джакузи. Помимо этого, этажом выше обустроена небольшая мансарда.

“Двушка” располагается на последнем, восьмом этаже в одном из домов бизнес-класса в центре города. В шаговой доступности находятся магазины, вузы, школы и прочая инфраструктура.

Ранее стало известно, что в тихом центре Барнаула за 20 млн рублей продают двухэтажную “трешку” с камином. В объявлении указали, что все комнаты изолированы, а окна выходят на солнечную сторону.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную чистоту машины

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную…

Стопроцентного способа нет, но можно существенно снизить риски 11 марта…

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян…

Эксперты рассказали, к чему приведут квоты на закуп семян западного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp