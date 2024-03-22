Квартира находится на 14-м этаже По словам продавца, из панорамных окон открывается прекрасный вид на город. В доме, который стоит на закрытой территории, есть коньсерж и видеонаблюдение

В Барнауле на проспекте Комсомольском большую студию с дизайнерским ремонтом и подсветкой продают за 9,95 млн рублей, сообщается в объявлении на avito.

По словам продавца, в квартире удобная планировка, которая позволяет разместить в спальне, зале и на лоджии шесть взрослых человек. В лоджии сделан теплый пол, поэтому ее можно использовать как полноценную комнату, уверяет автор объявления.

Квартира находится на солнечной стороне, поэтому на окнах спальни и лоджии установлены жалюзи. В кухне-гостиной есть инверторный кондиционер. В прихожей стоит гардероб. Всю мебель и технику владельцы оставляют новым собственникам.

Ранее стало известно, что усадьбу рядом с березовой рощей продают в барнаульском поселке за 18,5 млн рублей. На участке два дома, один из которых можно использовать под баню.

Взято отсюда