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Пластиковые окна в Горняке

В центре Барнаула за 10 млн рублей продают студию с закругленной панорамной лоджией

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Квартира находится на 14-м этаже По словам продавца, из панорамных окон открывается прекрасный вид на город. В доме, который стоит на закрытой территории, есть коньсерж и видеонаблюдение

В Барнауле на проспекте Комсомольском большую студию с дизайнерским ремонтом и подсветкой продают за 9,95 млн рублей, сообщается в объявлении на avito.

По словам продавца, в квартире удобная планировка, которая позволяет разместить в спальне, зале и на лоджии шесть взрослых человек. В лоджии сделан теплый пол, поэтому ее можно использовать как полноценную комнату, уверяет автор объявления.

Квартира находится на солнечной стороне, поэтому на окнах спальни и лоджии установлены жалюзи. В кухне-гостиной есть инверторный кондиционер. В прихожей стоит гардероб. Всю мебель и технику владельцы оставляют новым собственникам.

Ранее стало известно, что усадьбу рядом с березовой рощей продают в барнаульском поселке за 18,5 млн рублей. На участке два дома, один из которых можно использовать под баню.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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