В объявлении рассказали, что в квартире выполнено панорамное остекление, а также установлены встроенные шкафы, теплые полы и стеллаж для библиотеки

В Барнауле трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом в стиле лофт продают за 15,6 млн рублей, говорится в объявлении на сайте avito.

По словам продавца, продуманная планировка с изолированными комнатами и огромной кухней-гостиной включает в себя все для уюта и комфорта.

“Элементы освещения великолепно подчеркивают дизайн. Уединенная просторная и светлая спальня с гардеробной позволяют отлично отдохнуть”, – подчеркнул продавец.

“Трешка” располагается на 24-м этаже в многоэтажке на улице Пролетарской. Дом находится на закрытой территории. Есть детская и спортивная площадки, а также подземная парковка.

Ранее стало известно, что в Барнауле “двушку” в стиле современный лофт продают почти за 18 млн рублей. По словам продавца, интерьер обустроен пo cпециaльно разpабoтaннoму дизайн-пpoeкту.

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