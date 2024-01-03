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В центре Барнаула заступил на вахту “парковый” Дед Мороз

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В центре Барнаула заступил на вахту "парковый" Дед Мороз

Фото: Толк, Анна Меньшикова

Главный волшебник Нового года теперь два часа в день курсирует по парку “Изумрудному”, чтобы все желающие могли с ним пообщаться, сделать совместное селфи и получить сладости

Парковый Дед Мороз заступил на дежурство во вторник, 2 января. На протяжении всех новогодних каникул волшебник по два часа в день будет ждать в гости маленьких и больших посетителей, напомнили в Telegram-канале парка.

01 января, 12:46 Как барнаульцы встретили Новый год. Большой фоторепортаж с улиц ночного города

Многие барнаульцы отправились на прогулку по красочным улицам города в Новый год. В честь праздника жители пускали в небо салюты и зажигали бенгальские огни

Дедушку Мороза посетители “Изумрудного” смогут встретить с 16.00 до 18.00. Он будет прогуливаться по территории парка. Долго искать его не придется, ведь маршрут волшебника пролегает по самой популярной у горожан дорожке – от центральной аллеи до визит-центра. Вахта дежурного Деда Мороза продлится до 8 января.

Каждый день, на территории парка девчонки и мальчишки, папы и мамы, бабушки и дедушки смогут встретить нашего волшебника. Вы сможете сфотографироваться с главным героем Нового года, рассказать стихи и за это получить сладости“, – говорится в тексте новогодней новости.

Отметим, что в этом году впервые за полвека заработал каток. Он стал единственным катком на городском водоеме в Барнауле. Его подготовили и открыли для посещения еще до Нового года. Сегодня это место собирает множество любителей покататься на коньках.

Взято отсюда.

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