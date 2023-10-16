Протяжённость участка составляет более 300 метров.

Источник фото: Администрация города Барнаула

В Барнауле организация-подрядчик завершила работы по восстановлению асфальта на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Ранее трамвайные пути были заасфальтированы для беспрепятственного проезда техники во время ремонта на путепроводе по проспекту Ленина.

Сотрудники «Барнаульского ДСУ №4» планируют провести работы по укладке одиночного трамвайного пути от Дома Быта до улицы Кулагина, протяжённостью более 300 метров.

Завершение реконструкции путей планируется в течение двух недель. Воспользоваться путями смогут трамваи, маршрут которых следует в микрорайон Восточный.

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