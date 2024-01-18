По словам очевидца, при пожаре мог погибнуть один человек. Предполагается, что он был из частной школы охранников, которая находится в здании гимназии

В новосибирской гимназии №10 произошел крупный пожар. Учеников и персонал эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

Пожар в гимназии по адресу: ул. Революции, 10 начался в 11.38. Там загорелся подвал, где находится частная школа по подготовке охранников. Пожар потушили за 35 минут, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала пострадавших нет. Для обогрева людей направили два автобуса.

По предварительной информации, один человек погиб. Вероятно, он был из частной школы охранников. По словам очевидца, его тело было обнаружено в подвале, сообщается в группе “Оперативный Новосибирск” в соцсети “ВКонтакте”.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области на полиэфирном заводе “Авангард” 17 января произошли взрыв и пожар. Никто не погиб, но пострадали 10 человек. По словам властей региона, происшествие не связано с попаданием беспилотника.

Взято отсюда