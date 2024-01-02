Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

В центре Рубцовске произошло жесткое ДТП с участием троллейбуса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Серебристый Nissan столкнулся сразу с несколькими транспортными средствами. Информация о пострадавших пока не уточняется

2 января в Рубцовске на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает “Инцидент Рубцовск”.

На опубликованном видео очевидцев видно, что автомобиль Nissan Wingroad серебристого цвета пытался пересечь перекресток на желтый цвет, но не успел. Он столкнулся сначала с другим легковым авто, а затем с троллейбусом.

Вместе с тем, “Инцидент Рубцовск” сообщает, что в момент аварии поступило заявление об угоне Nissan. Информации о пострадавших пока нет.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Без осадков: какой будет погода в Алтайском крае 2 января

02.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на 2 и 3 января передали мокрый снег, метели и гололёд

02.01.2024

 Новости Алтай

В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

02.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

02.01.2024

 Новости Алтай

Некоторые отряды ВСУ стали отказываться от выполнения боевых задач

02.01.2024

 Новости Алтай

Падала прошлогодняя крыша: в Бийске многоквартирный дом остался без кровли

02.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе показали, на что потратили в 2023 году курортный сбор

02.01.2024

 Новости Алтай

В Свердловской области ребенок травмировал ягодицу на деревянной горке

02.01.2024

 Новости Алтай

Меньше людей, чем обычно: в Бийске 1 января состоялся “трезвый” забег

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix