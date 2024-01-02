Серебристый Nissan столкнулся сразу с несколькими транспортными средствами. Информация о пострадавших пока не уточняется

2 января в Рубцовске на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает “Инцидент Рубцовск”.

На опубликованном видео очевидцев видно, что автомобиль Nissan Wingroad серебристого цвета пытался пересечь перекресток на желтый цвет, но не успел. Он столкнулся сначала с другим легковым авто, а затем с троллейбусом.

Вместе с тем, “Инцидент Рубцовск” сообщает, что в момент аварии поступило заявление об угоне Nissan. Информации о пострадавших пока нет.

Взято отсюда