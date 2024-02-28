В центре села Шипуново появится бюст Героя России Алексея Пащенко

С инициативой выступили шипуновские единороссы

Алексей Пащенко / Фото: пресс-служба партии “Единая Россия”

В селе Шипуново почтут память Героя России и участника СВО Алексея Пащенко. В райцентре установят бюст, а также откроют мемориальную доску в его честь в школе, где учился погибший. Решение приняла рабочая группа, создание которой предложило районное отделение партии “Единая Россия”.

В декабре партийцы начали собирать предложения от местных жителей о том, как лучше сохранить память об отважном подвиге командира разведывательной группы Алексея Пащенко, который принял на себя огонь врагов во время отхода остальных солдат из-под обстрела. Боец скончался в Харьковской области в январе прошлого года.

По словам секретаря местного отделения “Единой России” Сергея Белова, инициатива партийцев нашла широкий отклик у населения. Более 15 тыс. человек узнали о ней из публикаций партии в соцсетях. Распространением информации занималась и районная газета “Степная новь”.

Рабочая группа / Фото: пресс-служба партии “Единая Россия”

В приемную обращались жители Шипуновского района, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга, которые знали бойца. Люди предлагали установить мемориальную доску на входе в школу, назвать улицу в его честь, разместить бюст на Аллее Героев или плиту на территории мемориального комплекса “Журавли” в Шипуново.

Обдумав предложения, члены рабочей группы приняли решение установить бюст Алексея Пащенко в райцентре и разместить мемориальную доску в средней общеобразовательной школе имени А. В. Луначарского в Шипуново, которую закончил Герой. Отец бойца Сергей Пащенко согласился с этим решением.

“Наша задача сделать все возможное, чтобы имя Алексея Пащенко заняло достойное место в ряду героических защитников Родины, сохранить память о самоотверженном поступке земляка, который как настоящий командир пожертвовал жизнью ради своих бойцов”, – сказал координатор партийного проекта “Историческая память” в Алтайском крае, Герой России, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов.Помимо того, имя Алексея Пащенко присвоят военно-патриотическому клубу в его школе.

Как сообщал amic.ru ранее, в Барнауле недавно почтили память еще одного погибшего в специальной военной операции – Никиты Кирьянова. Его убил предатель-командир, угнавший вертолет на территорию врага в сентябре прошлого года. О героическом подвиге бойца и его преданности Родине теперь узнают ученики барнаульской школы № 76. Там установили Парту героя.

город Горняк



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