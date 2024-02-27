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В Центробанке объяснили замедление инфляции в Алтайском крае

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В Центробанке объяснили замедление инфляции в Алтайском крае

Открытие магазина Фото: Виталий Барабаш

Замедление инфляции в крае объясняют расширением предложения отдельных продовольственных товаров, а также разовыми факторами в сфере услуг

Годовая инфляция в Алтайском крае в январе 2024 года снизилась с 8,77% до 8,59%, но осталась выше, чем по Сибири (8,29%) и России в целом (7,44%). В барнаульском отделении Банка России рассказали, что подрожало и подешевело в начале года.

Годовой темп прироста цен на продукты в январе снизился до 9,93% после 10,21% в декабре 2023 года. Расширение предложения куриных яиц по России в целом, в том числе за счет импорта, привело к уменьшению годового темпа роста цен на них в торговых сетях в регионе, отметили в Банке России.

Аналогичная ситуация с овощами: наращивание производства тепличной продукции в целом по стране привело к расширению предложения огурцов и помидоров.

“По этой причине сезонное повышение цен на них было не таким сильным, как годом ранее. В результате годовой рост цен на огурцы и помидоры в январе был ниже, чем месяцем ранее”, – указали специалисты.

Увеличение импорта цитрусовых также расширило их предложение, и годовой рост цен на апельсины и лимоны замедлился.

Взято отсюда

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