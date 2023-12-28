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В ЦГБ Бийска появился новый автомобиль для проведения профилактических осмотров

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В ЦГБ Бийска появился новый автомобиль для проведения профилактических осмотров

Новый автомобиль оснащен всем необходимым для проведения профилактических осмотров

В Центральной городской больнице Бийска, в рамках реализации национального проекта “Здравоохранение”, автопарк пополнился новым автомобилем с медицинским оборудованием для проведения профилактических осмотров.

Автомобиль оборудован электрокардиографом, портативным аппаратом УЗИ и всем необходимым для полноценного проведения первого этапа диспансеризации. 

Кроме того, оснащение автомобиля позволяет проводить диспансеризацию и профилактические осмотры на предприятиях города и в отдаленных населенных пунктах Бийского медико-географического округа, не имеющих ФАПа.

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Взято отсюда

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