В ЦГБ Бийска появился новый автомобиль для проведения профилактических осмотров

Новый автомобиль оснащен всем необходимым для проведения профилактических осмотров
В Центральной городской больнице Бийска, в рамках реализации национального проекта “Здравоохранение”, автопарк пополнился новым автомобилем с медицинским оборудованием для проведения профилактических осмотров.
Автомобиль оборудован электрокардиографом, портативным аппаратом УЗИ и всем необходимым для полноценного проведения первого этапа диспансеризации.
Кроме того, оснащение автомобиля позволяет проводить диспансеризацию и профилактические осмотры на предприятиях города и в отдаленных населенных пунктах Бийского медико-географического округа, не имеющих ФАПа.
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Взято отсюда