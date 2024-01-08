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В ЦГБ Бийска установят новое медицинское оборудование для диагностики сосудов

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В ЦГБ Бийска установят новое медицинское оборудование для диагностики сосудов

В 2024 году в регионе появятся новые социальные объекты

В Алтайском крае в новом году появятся не только новые социальные объекты, но и будет обновлено медицинское оборудование, сообщают Вести Алтай. На это направят 500 млн руб. из краевого и федерального бюджета.

Так, в Бийскую ЦГБ привезут ангиограф для диагностики сосудов.

В Барнауле в одном из райнов появится современная поликлиника, а в Рубцовске первый МРТ.

В Немецком национальном районе построят новую школу, которую ждали больше 10 лет.

Еще в крае планируют построить 6 поликлиник, 7 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерских и 13 ФАПов. Известно, что большинство из них начнут работать уже в этом году.

Кроме того, достроят в новом году в регионе школы и детские сады.

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Взято отсюда

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