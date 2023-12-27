Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Чарышском районе построили новый мост через реку Щебенюшку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Чарышском районе построили новый мост через реку Щебенюшку

Река Щебенюшка

Он расположен в селе Маралиха.

Специалисты выполнили работы по бурению скважин с погружением труб, установили арматурные каркасы и забетонировали сваи, устроили железобетонные заборные стенки, которые предназначены для удержания грунта насыпи, смонтировали плиты пролетного строения, устроили сопряжение моста с насыпью подходов, мостовое полотно, деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие. Также были построены подходы к мосту с дорожной одеждой из асфальта, на объекте и прилегающей к нему территории устроили освещение.

Длина моста составляет 10 метров.

Сумма средств, направленных на строительство – 43 млн рублей.

Старый мост был аварийным , с ограничением грузоподъемности.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix