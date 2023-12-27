В Чарышском районе построили новый мост через реку Щебенюшку

Река Щебенюшка
Он расположен в селе Маралиха.
Специалисты выполнили работы по бурению скважин с погружением труб, установили арматурные каркасы и забетонировали сваи, устроили железобетонные заборные стенки, которые предназначены для удержания грунта насыпи, смонтировали плиты пролетного строения, устроили сопряжение моста с насыпью подходов, мостовое полотно, деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие. Также были построены подходы к мосту с дорожной одеждой из асфальта, на объекте и прилегающей к нему территории устроили освещение.
Длина моста составляет 10 метров.
Сумма средств, направленных на строительство – 43 млн рублей.
Старый мост был аварийным , с ограничением грузоподъемности.
Взято отсюда.
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