В Чарышском районе «домовитую» начальницу почтамта поймали на регулярном присвоении товаров

Чарышский районный суд вынес приговор начальнице почтового отделения в одном из сел муниципалитета. Женщина периодически присваивала себе товары с почтамта. Чуть меньше, чем за год она нанесла «Почте России» ущерб более чем на четверть миллиона рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, женщина отделалась условным сроком. По информации с сайта суда, речь идет об Ирине Поповой.

Как установил орган государственной власти, начальница отделения почтовой связи четвертого класса в селе Алексеевка Чарышского района, примерно с середины апреля 2022-го по 31 января 2023 года занималась тем, что присваивала себе товары почтамта. В общей сложности она причинила «Почте России» ущерб на 271 тысячу рублей. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Она подтвердила, что забирала товары с почты 1-2 раза в неделю, унося их домой для собственных нужд.

Оценив доказательства, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием должностного положения, а равно в крупном размере). Ее приговорили к условному заключению на год и 10 месяцев с испытательным сроком в 1,5 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Почта России» к женщине. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что незадолго до этого решения, Чарышский районный суд выносил приговор другой начальнице местного отделения почтовой связи четвертого класса. Она тоже присваивала себе товары: продукты питания, газеты и журналы, табачные изделия, бытовую химию и т.д. Правда, в ее деле фигурирует гораздо меньшая сумма – 83,8 тысячи рублей. Ее тоже приговорили к условному заключению, но на полтора года с испытательным сроком в год и три месяца. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «Почты России» на 33,8 тысячи рублей – оставшиеся 50 тысяч рублей женщина возместила сама.

К слову, в июле в Угловском районе суд вынес приговор в отношении начальницы почтового отделения села Круглое, которая похитила свыше 500 тысяч рублей. В итоге она стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края, женщину наказали условным сроком.