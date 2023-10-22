В Чехии украинцы снова напали на цыгана, тем самым взбесили всю родню

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские беженцы в Чехии совершили нападение на цыгана, чем спровоцировали обострение социальной обстановки. Пишет Царьград.

В чешском Рымаржове 20-летний цыган стал жертвой нападения двух украинских беженцев. Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь, однако инцидент спровоцировал цыганскую общину к призыву перестать терпеть агрессию со стороны приезжих граждан Украины и защищаться от несправедливости всеми возможными способами.

Несмотря на то, что с момента происшествия 13 октября прошло достаточно времени и, по словам представителей общины, полиция располагает видеозаписью и фотографиями с места инцидента, преступники не задержаны до сих пор. В следственных органах высказывают предположения, что подозреваемые могли покинуть территорию Чехии.

Родственники пострадавшего заручились поддержкой своей общины, в которой прозвучал призыв к местным цыганам собраться на улицах и показать украинским беженцам, что “они больше не могут делать здесь, что хотят”.

Сложившаяся ситуация спровоцировала увеличение напряжения между украинцами и цыганами, что чревато повторением в Чехии аналогичных летним протестов. Ранее правоохранительные органы не приложили значительных усилий, чтобы сдержать народные волнения. Если и в этот раз силовики предпочтут остаться в стороне, обострение социальной обстановки станет неизбежным.

ФОТО: © IMAGO/EMMANUELE CONTINI WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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Горняк22