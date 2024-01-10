В Челябинске мигранта-террориста лишили российского гражданства

По решению суда преступника выдворили из России в страну исхода

Мигранта, судимого за участие в террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти, лишили российского гражданства в Челябинске по требованию управления ФСБ России по Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

“В процессе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления было установлено, что он получил российское гражданство для совершения террористических преступлений, а также для совершения преступлений против основ конституционного строя страны. С целью недопущения возможной противоправной деятельности было отменено решение о его приеме в гражданство Российской Федерации”, – рассказали в пресс-службе.

Согласно данным управления, ранее мигрант приехал в Россию из Центральной Азии. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области установили, что преступник является членом международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” (запрещена в России).

Преступник был осужден по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК (приготовление к насильственному захвату власти) РФ. Осужденный отбыл наказание, однако, выйдя на свободу, не отказался от своих террористических взглядов и продолжил противозаконную деятельность.

После принятия решения об отмене гражданства мигранта дважды привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России на основании собранных подразделениями регионального полицейского главка материалов. За эти нарушения суд выдворил его в страну исхода.

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Взято отсюда