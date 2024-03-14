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В Челябинске школьник выпал с балкона 11-го этажа и выжил

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В Челябинске школьник выпал с балкона 11-го этажа и выжил

Балкон. Многоэтажки Фото: pixabay

По словам жительницы дома, семиклассник не проживал в их многоэтажке. Как он оказался на балконе и что предшествовало трагедии, выясняют правоохранители

В Челябинске семиклассник выпал с общего балкона на 11-м этаже дома. Подросток получил перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму, но остался жив, сообщает 74.ru.

“Это произошло вчера днем на Комсомольском проспекте, 45. Школьник не из нашего дома. Скорая помощь проезжала мимо, и медики забрали его в больницу довольно быстро”, – рассказала жительница многоэтажки.

Пока неизвестно, что предшествовало трагедии. Следователи начали проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 89-летняя женщина выжила после того, как упала с высоты пятого этажа.

Взято отсюда

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