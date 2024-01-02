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В Челябинске трое мигрантов напали на участников СВО и их жен

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В Челябинске трое мигрантов напали на участников СВО и их жен

Следственный комитет Фото: пресс-служба СКР

Глава следственного комитета потребовал доложить о ходе расследования дела о нападении мигрантов на участников СВО и их жен в Челябинске

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по информации о совершении мигрантами противоправных действий в отношении участников СВО. Об это сообщает СУ СК по Челябинской области.

По данным управления, в новогоднюю ночь группа иностранных граждан в состоянии алкогольного опьянения вела себя вызывающе. Они высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. А также нанесли несколько ударов одному из участников СВО.

Сотрудниками СК установлены и задержаны трое фигурантов, которых подозревают в совершении хулиганских действий. Один из них несовершеннолетний.

“Следователями регионального СКР проведены обысковые мероприятия, изъяты орудия совершения преступления, в ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, а также направить в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу”, – сообщается на сайте управления.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Взято отсюда

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