Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Риелтор пошла на разборки с недовольным клиентом вместе со своим мужем. Мужчина решил заступиться за супругу и ударил собеседника по лицу

В Челябинской области в результате конфликта с риелтором погиб местный житель. Конфликт разгорелся из-за трех тысяч рублей, сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Миассе вечером 18 октября. Дочь погибшего в соцсетях рассказала, что риелтор обманула ее отца, а ее муж избил, после чего он впал в кому и умер на следующий день.

На попавшей в Сеть записи с видеокамеры слышно, как риелтор напоминает мужчине об оказанной ему услуге, после чего ее муж наносит два удара по голове клиента.

В своей версии случившего риелтор утверждает, что мужчина ей угрожал. Спустя некоторое время после аренды жилья он перестал выходить на связь с владельцем квартиры, и хозяин попросил риелтора вернуть ключи от комнаты.

“Он по телефону стал мне угрожать, что разнесет мой офис, меня разнесет, требовал вернуть ему мой риелторский гонорар за оказанную ему услугу по найму жилья. Он был пьяный, язык заплетался”, – рассказала риелтор.

На личную встречу специалист приехала с мужем. По ее словам, мужчина оказался пьян и высказывал ей претензии. Муж решил вступиться за свою супругу.

42-летнего супруга риелтора обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Бийске пьяные приятели устроили вооруженную драку с использованием ледоруба и топора. Причиной для конфликта стала ревность.

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