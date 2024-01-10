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В Челябинской области юношу подозревают в жестоком убийстве своей сестры

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В Челябинской области юношу подозревают в жестоком убийстве своей сестры

Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На данный момент предполагаемый убийца арестован, с ним работают следователи

В селе Татищево Челябинской области в местном заброшенном Доме культуры нашли тело 14-летней девочки. По предварительным данным, на нем обнаружили следы от удушения и шесть ранений в брюшной области, сообщает РЕН ТВ.

По подозрению в убийстве задержали двоюродного 19-летнего брата девочки. По данным следствия, у них были напряженные отношения и вечером 5 января он задушил сестру во время очередной ссоры. Предполагается, что после этого он нанес ей ранения гвоздем. Тело девочки нашли ночью 6 января, школьницу похоронили.

По словам местных, точная причина убийства неизвестна, но говорят, что у семьи девочки загорелся гараж и она якобы побежала к родителям с новостью о поджоге. Предполагается, что в это время парень поймал девочку и затащил в руины ДК, сообщает “Карталинская новь”.

Ранее сообщалось, что в Уфе сводный брат признался в убийстве 14-летней сестры. Он рассказал, что задушил девочку, после чего спрятал тело в багажнике автомобиля их матери.

Взято отсюда

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