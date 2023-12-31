В чем и в каких цветах отмечать Новый год Дракона – 2024

Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя

Символ 2024 года – Зеленый Деревянный Дракон. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь, сообщает РИА Новости. Хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев.

В чем и в каких цветах отмечать праздник

Дракон – любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Чтобы задобрить своенравного зверя, следует подобрать наряд, даже если праздник планируется провести дома, в кругу семьи. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей – атлас, шелк, парчу или более простые, но натуральные материалы, например лен, шерсть и хлопок. Небольшое присутствие синтетики не повлияет на настроение Дракона, но лучше постараться ее избегать.

Женщинам

Дракон — это не только могущество и сила, но и элегантность. Женщинам можно обратить внимание на облегающие платья в пол, дополненные массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам, а вот пастельные варианты лучше исключить.

Не запрещается следовать своему личному комфорту – можно выбирать то, в чем удобно будет провести новогоднюю ночь, но при этом дополнить образ интересными выделяющимися украшениями, аксессуарами, сделать яркий вечерний макияж и прическу.

Мужчинам

Лучше отказаться от простых повседневных футболок и джинсов. Мужчинам стоит позаботиться о торжественном образе – классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. При этом необязательно все выдерживать в единой цветовой гамме. Например, пусть рубашка будет красной, а брюки зелеными или наоборот.

Если найти подходящий яркий костюм не удалось, то более привычные серые, коричневые и темные оттенки можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.

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