В чем особенность гаданий на Рождество и можно ли это делать

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На нитках, свечах и крупе? Какие гадания на будущее, любовь или замужество считаются подходящими для Рождественской ночи или Святок

Девушки ворожили на свою судьбу еще со времен Древней Руси – и продолжают это делать по сей день, несмотря на неодобрительное отношение Православной церкви к любым подобным обрядам. А Рождество, как ни странно, многие считают лучшим временем для гадания. Несколько простых рождественских гаданий – в материале “Толка”.

Гадание на суженого на воде

Постелите на стол белое полотенце. Положите на него зеркало. Поверх него поставьте прозрачный стакан с водой, в которую опустите кольцо со своей руки. Внимательно всматривайтесь в воду – там вы должны увидеть суженого.

Гадание на суженого на картах

Положите под подушку четырех королей из новой карточной колоды или специально предназначенной для гаданий. Не используйте игральные карты. Произнесите: “Суженый-ряженый, приснись мне!” и ложитесь спать. Будущий супруг должен явиться вам во сне в образе короля.

Гадание на будущее по воску

У этого способа много вариантов, но суть одна: нужно зажечь свечу и натопить с нее побольше воска. Можно плавить свечу при помощи длинной спички, а можно просто наклонять ее и выливать воск в сосуд с холодной водой. По образовавшейся фигуре из застывшего воска можно понять, что ждет вас в будущем году.

Гадания на будущее и на суженого по перекрестку

В полночь нужно выйти на ближайший перекресток и прислушаться. Если услышите смех, пение или доброжелательный разговор – ожидается замужество (для тех, кто его желает) или просто хороший год. Если услышите плач или ругань – со свадьбой вряд ли выйдет, а год принесет печальные известия.

На суженого ворожат так: выходят на перекресток, дожидаются первого встречного и спрашивают имя. Так будут звать будущего мужа.

Гадание с чашками

Количество чашек должно совпадать с числом гадающих людей. В чашки кладут несколько предметов: кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды.

Гадающие закрывают глаза и выбирают по одной чашке, открывают глаза и смотрят, что им попалось: кольцо — к свадьбе, монета — к богатству, хлеб — к достатку, сахар — к веселью, лук — к слезам, соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Гадание со свечами

Это гадание подходит для незамужних дам. По числу гадающих необходимо взять нужное количество половинок от скорлупы грецкого ореха и свечей. Свечи вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску с водой. Девушка, у которой свеча сгорит первой, раньше всех из гадающих выйдет замуж, а та, у которой свеча утонет останется незамужней.

Гадания на воске

Нужно взять две восковых свечи, одну из них зажечь, а кусочки другой положить в ложку и растопить воск над первой. После этого вылить его в стакан или блюдце с холодной водой. Внимательно рассмотреть, какую фигуру принял воск, и понять по ней, что ждет в будущем.

Гадание “да, нет”

Для этого гадания потребуется банка с любой крупой. Над ней нужно занести левую руку ладонью вниз и мысленно задать вопрос. После взять горсть крупы и высыпать на стол. Если число крупинок четное – ответ положительный, нечетное – отрицательный.

Гадание на нитках

Еще одно гадание на замужество. Девушки должны взять в руки длинные нитки и поджечь их – чья догорит быстрее, у той и будет свадьба раньше. Если нитка сразу затухла или сгорела меньше, чем на половину, то девушка выйдет замуж поздно или вообще не вступит в брак.

Взято отсюда.

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