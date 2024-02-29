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В чем особенность мистической даты 29 февраля и что о ней говорят шаманы

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В чем особенность мистической даты 29 февраля и что о ней говорят шаманы

Мистика. Мрак. Шассе. Трасса. Лес. Туман Фото: Unsplash.com

Шаманка заявила журналистам, что 29 февраля является одной из самых таинственных, мистических дат календаря. У родившихся в этот день людей судьба строится по похожему сценарию

29 февраля – самая мистическая дата в календаре, заявила изданию “МК в Питере” шаман Елена Батыр.

По словам шаманки, само число 29 является конфликтным для шаманской нумерологии, однако двойка в дате (февраль – второй месяц) восстанавливает равновесие.

Люди, которым посчастливилось родиться именно 29 февраля, отмечают день рождения раз в четыре года. Шаман заявила, что у этих людей в жизни действует похожий сценарий:

Если что-то плохо начнется, то оно потом хорошо закончится.

По словам Елены Батыр, это механизм работает в отношении любых конфликтов, возникающих 29 февраля. Если произошла ссора, уже к вечеру она угаснет, а люди – помирятся.

Взято отсюда

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