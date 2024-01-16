За ограждение – не выходить, даже если очень хочется пуститься в пляс. На паркете – спортсмены, по периметру – судьи. Все внимание – голосу арбитра и музыке

В минувшие выходные в Алтайском крае состоялся региональный чемпионат и первенство по танцевальному спорту. Соревнования собрали больше 50 пар из Барнаула, Бийска и Новоалтайска.

“Лично я вышла только после болезни, у меня до сих пор остался кашель, но все равно я тренируюсь, потому что нужны достойные места, очки, мне осталось до С-класса три очка, и я очень над этим работаю. Это главное для моего партнера, потому что у меня есть разряд, а партнеру нужно получить его. Надеемся хотя бы перетанцевать перспективную пару”, – поделилась планами участница чемпионата и обладательница первого взрослого разряда Алиса Печенкина.

Только в первом туре пара представляет шесть танцев. Открыли чемпионат двоеборцы – исполнители танцев как из европейской, так и из латиноамериканской системы. В следующих отделениях – танцы только одной из них. Для подтверждения квалификации и дополнительных баллов – ча-ча-ча или танго.

“Финальные пары, закрытое судейство, по крестам когда набирают, – кто больше наберет, тот в следующий тур проходит. А когда уже в финале остается, то их уже судят по местам, и у кого наименьшее количество баллов, тот и займет лучшее место”, – рассказала президент Союза танцевального спорта Алтая Надежда Стромова.

Споткнулся – предупреждение, костюм не по требованиям – нарушение. За это могут даже обнулять баллы. Готовятся к соревнованиям и судьи – для справедливой оценки.

“Мы сейчас часть государства. У нас же по результатам выступления присваиваются разряды? А значит, еще строже! Это не просто классы нашей общественной организации. У нас параллельно есть классы, а есть разряды. Например, КМС дают – это какие-то льготы при поступлении в институт. Это учитывается, а если учитывается, значит, условия должны быть крайне жесткие”, – объяснила Надежда Стромова.

Наталья, мама одного из спортсменов, отмечает, что родители, наверное, переживают даже больше, чем сам ребенок.

“Поскольку сын с малых лет занимается, у него выработались спокойствие и даже уверенность. По крайней мере, внешне я не вижу, что он волнуется, по мне это заметно, а по нему – нет”, – рассказала она.

Участница чемпионата Алиса Печенкина подчеркивает, что родители на соревнованиях помогают своей поддержкой, добротой, опорой, а также могут помочь с костюмами и прочим.

Уровень подготовки участников возрастает из года в год, хотя самих спортсменов становится меньше. В этом, по мнению организаторов, сыграли роль и мастерство, и высокие амбиции тренеров. Поэтому среди спортсменов действительно высокая конкуренция, а эксперты отмечают повышение уровня танцевальных пар в крае.

Музыка заиграла – и думает уже не голова, а тело – тогда включаются чувства, талант и харизма. Так спорт превращается в высокое искусство.

Взято отсюда