Сирены, тревога Фото: unsplash.com

Воздушная тревога раздалась глубокой ночью и в течение 15 минут распространилась на другие регионы. О причинах пока неизвестно

В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях Украины звучит воздушная тревога 19 марта, сообщает РИА Новости.

Первой тревога раздалась в Харьковской области в 2.26 по местному времени. В течение 15 минут она распространилась на другие регионы.

Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью 15 марта раздалась серия взрывов. Местные СМИ сообщали о работе системы ПВО в пригороде, была объявлена воздушная тревога.

Взято отсюда