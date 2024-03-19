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В четырех областях Украины звучит воздушная тревога

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В четырех областях Украины звучит воздушная тревога

Сирены, тревога Фото: unsplash.com

Воздушная тревога раздалась глубокой ночью и в течение 15 минут распространилась на другие регионы. О причинах пока неизвестно

В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях Украины звучит воздушная тревога 19 марта, сообщает РИА Новости.

Первой тревога раздалась в Харьковской области в 2.26 по местному времени. В течение 15 минут она распространилась на другие регионы.

Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью 15 марта раздалась серия взрывов. Местные СМИ сообщали о работе системы ПВО в пригороде, была объявлена воздушная тревога.

Взято отсюда

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