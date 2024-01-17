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В Чикаго водители Tesla из-за морозов не могут зарядить электрокары и бросают их

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В Чикаго водители Tesla из-за морозов не могут зарядить электрокары и бросают их

Владельцы электромобилей Tesla столкнулись с проблемами при попытке подключиться к станциям Supercharger

В Чикаго владельцы электромобилей Tesla столкнулись с проблемами при попытке подключиться к станциям Supercharger, пишет портал “Хабр”.

В последние несколько дней в городе стоит холодная погода. Столбики термометров опустились до отметки -19°C, но из-за сильного ветра температура ощущается как -29°C

Как сообщают владельцы электромобилей, часть станций перестали работать из-за мороза или были отключены Tesla по неназванным причинам. Другие водители отметили, что станции работают, но их Tesla не заряжается из-за проблем с компонентами (тепловой насос, компрессор) в самой машине, которые замёрзли и перестали нормально работать. В свою очередь эксперты поясняют, что не все водители осведомлены о том, что необходимо проводить предварительную подготовку аккумуляторного блока перед зарядкой.

Сама компания-производитель электромобилей Tesla пока не дала официальных комментариев касательно ситуации с зарядными станциями в Чикаго, однако, судя по карте, большая часть Supercharger в Чикаго работает в штатном режиме.

У большинства работающих станций Supercharger возникли длинные очереди. По сообщениям пользователей электромобилей Tesla, из-за невозможности заряжаться от сети Supercharger они были вынуждены отбуксировать свои транспортные средства в местный сервисный центр Tesla, где уже нет места для хранения машин. В настоящее время десятки электромобилей оказались брошены на зарядных станциях, а также в других частях Чикаго. Их владельцы ждут, когда потеплеет.

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Взято отсюда

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