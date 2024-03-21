В ЦИК доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента России

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта

В Центральную избирательную комиссию РФ доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.

Отметим, что всего в Центризбирком доставлена 91 папка: 89 из субъектов РФ, а также из зарубежных участков и города Байконур.

Напомним, что президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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Взято отсюда