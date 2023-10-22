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В CША заявили, что ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По словам эксперта, решение администрации президента США игнорирует “десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия”

Фото: unsplash.com

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что поставка американских ракет ATACMS Киеву – безответственный шаг. В статье для журнала Responsible Statecraft он написал, что снаряды представляют угрозу для мирного населения Украины.

Он отметил, что решение администрации президента США игнорирует “десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия”.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать на чаепитие. Так он отреагировал на сообщения о тайных поставках Украине ракет дальнего действия ATACMS и о заявлениях Байдена о том, что конфликт “проигран Россией”.

горняк

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