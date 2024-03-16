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В Дании планируют призывать женщин на военную службу наравне с мужчинами

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В Дании планируют призывать женщин на военную службу наравне с мужчинами

Дополнительно правительство продлит срок призыва с 4 до 11 месяцев

Правительство Дании планирует масштабную реструктуризацию системы призыва на военную службу, пишет ТАСС. Важным новшеством является то, что женщины и мужчины будут призываться на военную службу на совершенно равных условиях, сообщил на пресс-конференции министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

“Это значит, что вся молодежь независимо от пола будет призвана на военную службу”, – пояснил министр.

Изменения, согласно предложению правительства, вступят в силу в 2026 году. В настоящее время служба для женщин носит добровольный характер. Сейчас женщины имеют право прекратить ее по собственному желанию.

Кроме того, правительство продлит срок призыва с 4 до 11 месяцев.

“Более длительная служба укрепит навыки призывников”, – пояснил глава военного ведомства.

При этом Лунд Поульсен отметил, что в будущем можно будет отказаться от военной службы по убеждениям.

Правительство намерено увеличить количество призывников с 4,7 до 5 тыс. Согласно планам руководства страны, первые пять месяцев призывники будут проходить базовую подготовку, после чего смогут поступить на оперативную службу и получить дополнительные навыки.

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Взято отсюда

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