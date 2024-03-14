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В День действий в защиту рек для студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа прошла экологическая игра

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В День действий в защиту рек для студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа прошла экологическая игра

В День действий в защиту рек для студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа прошла экологическая игра

В День действий в защиту рек для студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа прошла экологическая игра

Сегодня, 14 марта, в рамках Дня действий в защиту рек, воды и жизни в библиотеке-филиале №36 им. В.М. Башунова прошла экологическая игра «В лабиринтах природы».

Мероприятие организовали комитет по благоустройству города Барнаула при поддержке библиотеки-филиала №36. Участие в игре приняли студенты Алтайского промышленно-экономического колледжа.                    

Участники, поделившись на команды, отвечали на вопросы природоохранной направленности. По итогам трех раундов были определены команда-победитель и лучший игрок, которые были награждены памятными призами. Остальным командам-участникам были вручены поощрительные призы.

«Водные объекты играют важную роль в жизнедеятельности населения города. Антропогенное воздействие приводит к их загрязнению и изменению экологического состояния. Администрацией города проводятся различные мероприятия по охране водных объектов. Но и каждый житель города может внести свой вклад в сбережении важного природного ресурса», – отмечают в отделе охраны окружающей среды комитета по благоустройству города Барнаула.

 

Взято отсюда

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