В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского митрополит Сергий и епископ Серафим совершили Божественную литургию в храме Православной школы

2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершили Божественную литургию в храме апостола Иоанна Богослова и праведного Иоанна Кронштадтского Православной школы города Бийска.

Архипастырям сослужили: духовник школы протоиерей Вячеслав Трубин, иерей Димитрий Харин, иерей Димитрий Давиденко, иерей Роман Третьяков, иерей Иоанн Шкуропацкий, иерей Павел Соловьев, диакон Вадим Шпак, диакон Олег Берендеев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Православной школы во имя праведного Иоанна Кронштадтского.

На сугубой ектении были произнесены особые прошения: «…о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую…». Затем владыка Серафим вознес молитву о Святой Руси.

По случаю престольного праздника духовенство и миряне прошли вокруг здания школы крестным ходом.

В завершение праздничного богослужения митрополит Сергий обратился ко всем молящимся со святительским словом, посвященным святому праведному Иоанну Кронштадтскому.

По окончании богослужения владыка Сергий наградил сотрудников Православной школы.

20

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , вести алтай новости сегодня