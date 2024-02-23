В день памяти свт. Иннокентия Иркутского митрополит Сергий принял участие в торжествах

22 февраля 2024 года, в день памяти первого обретения мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), Первого епископа Иркутского, в Знаменском соборе, где покоятся мощи молитвенника Земли Сибирской, состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавили 2 митрополита и 2 епископа: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий и епископ Братский и Усть-Илимский Константин.

Архиереям сослужили клирики Иркутской митрополии.

В проповеди перед Причастием иеромонах Ефрем (Пашков) напомнил, что святитель Иннокентий был «языческого зловерия искоренитель», и подчеркнул важность чистоты веры и невозможность совмещения в жизни человека православия и языческих символов и действий.

Митрополит Максимилиан поздравил всех с «всесибирским праздником», напомнил о заслугах Святителя перед Сибирским краем и подчеркнул, что главным почитанием Святителя будет то, что мы сами станем стремиться к святости. Также владыка выразил надежду, что когда-то в Иркутске будет построен взамен разрушенного большой кафедральный собор, который сможет вместить всех желающих помолиться Святителю Иннокентию.

В память о пребывании в Иркутске владыка Максимилиан преподнес владыке Сергию писаную икону святителя Иннокентия (Кульчицкого) с частицей мощей.

Митрополит Сергий отметил важность примера святых для нас, которые «зажигают нас силой Небесного огня», а также поделился рассказом о своем молитвенном почитании Святителя Иннокентия Иркутского.

Песнопения Божественной литургии прозвучали в исполнении епархиального мужского хора «Знамение» под руководством Трофима Поподько и клиросного хора Богоявленского кафедрального собора под руководством Галины Левиной.

Пресс-служба Иркутской епархии

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