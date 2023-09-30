В День спецназа Росгвардии. Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

Беспарашютное десантирование Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Алтайскому краю

30 сентября в России отмечают день сил спецназа Росгвардии. При этом есть и другие дни спецназа, учрежденные в честь сотрудников других силовых ведомств

Спецназовцы Росгвардии отмечают в последний день сентября свой профессиональный праздник. По этому случаю “Толк” собрал приятную подборку поздравлений в стихах, прозе и смс.

Поздравления с Днем спецназа в стихах

Крепкий бицепс, зоркий глаз —

Это наш родной спецназ,

ильный, мощный, боевой,

Мы гордимся всей страной.

Пожелаем будней лёгких,

На заданиях сноровки,

В деле выдержки отменной

И везенья, непременно!

Вас, отчаянных парней,

Королей спецназа,

Поздравляем в этот день,

И желаем сразу

Век вам воен не видать,

Неба мирного над вами,

Честь отчизны защищать

Кителем с медалью.

Пусть надежным тыл ваш будет,

Счастья всем родным и близким.

Падших, верьте, не забудем,

В ноги вам поклон наш низкий!

Пожелаю в день спецназа

Наготове быть всегда,

Четко выполнять приказы,

Если вдруг пришла беда.

Быть накачанным и ловким,

Форму нужную держать,

Чтобы все вокруг девчонки

О тебе могли вздыхать!

СОБР Росгвардии Фото: rosguard.gov.ru

Поздравления с Днем спецназа Росгвардии в прозе

В День подразделений специального назначения желаю быстрым быть, как пуля, уверенным, словно стрела, непоколебимым, будто скала. Желаю пробивать стены любой проблемы, желаю иметь в работе высокий результат, а в жизни — верную цель!

Поздравляю настоящих мужиков, выбравших эту сложную и опасную профессию — спецназ. Желаем вам всегда с тем же мужеством, отвагой, чистым сердцем и холодным рассудком подходить к каждому заданию. Желаем, всегда успешных операций. Пускай каждый из вас непременно возвращается с работы туда, где его очень любят и всегда ждут.

Ты спецназовец, и это звучит гордо! От всего сердца желаю тебе стального здоровья, неиссякаемых сил и железной выдержки! Пускай все задания выполняются тобой успешно и безукоризненно! Желаю мирного неба над головой, спокойной службы и продвижения по карьерной лестнице!

Выступление Владимира Путина перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО Фото: kremlin.ru

Поздравления с Днем спецназа Росгвардии в смс

Всем спецназовцам желаем

Травм совсем не получать.

Верно службу выполняя

Лишь победы собирать!

Смелых, отважных, сильных спецназовцев поздравляем с их днём! Вы всегда там, где опасно, готовы справляться со сложнейшими заданиями! Страна гордится вашими успехами в службе!

Особое подразделенье!

И всех отважнейших мужчин

Мы с днем спецназа поздравляем,

Желаем счастья много им!

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