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В День спецназа Росгвардии. Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Беспарашютное десантирование Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Алтайскому краю

30 сентября в России отмечают день сил спецназа Росгвардии. При этом есть и другие дни спецназа, учрежденные в честь сотрудников других силовых ведомств

Спецназовцы Росгвардии отмечают в последний день сентября свой профессиональный праздник. По этому случаю “Толк” собрал приятную подборку поздравлений в стихах, прозе и смс.

Поздравления с Днем спецназа в стихах

Крепкий бицепс, зоркий глаз —
Это наш родной спецназ,
ильный, мощный, боевой,
Мы гордимся всей страной.
Пожелаем будней лёгких,
На заданиях сноровки,
В деле выдержки отменной
И везенья, непременно!

Вас, отчаянных парней,
Королей спецназа,
Поздравляем в этот день,
И желаем сразу
Век вам воен не видать,
Неба мирного над вами,
Честь отчизны защищать
Кителем с медалью.
Пусть надежным тыл ваш будет,
Счастья всем родным и близким.
Падших, верьте, не забудем,
В ноги вам поклон наш низкий!

Пожелаю в день спецназа
Наготове быть всегда,
Четко выполнять приказы,
Если вдруг пришла беда.
Быть накачанным и ловким,
Форму нужную держать,
Чтобы все вокруг девчонки
О тебе могли вздыхать!

В День спецназа Росгвардии. Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

СОБР Росгвардии Фото: rosguard.gov.ru

Поздравления с Днем спецназа Росгвардии в прозе

В День подразделений специального назначения желаю быстрым быть, как пуля, уверенным, словно стрела, непоколебимым, будто скала. Желаю пробивать стены любой проблемы, желаю иметь в работе высокий результат, а в жизни — верную цель!

Поздравляю настоящих мужиков, выбравших эту сложную и опасную профессию — спецназ. Желаем вам всегда с тем же мужеством, отвагой, чистым сердцем и холодным рассудком подходить к каждому заданию. Желаем, всегда успешных операций. Пускай каждый из вас непременно возвращается с работы туда, где его очень любят и всегда ждут.

Ты спецназовец, и это звучит гордо! От всего сердца желаю тебе стального здоровья, неиссякаемых сил и железной выдержки! Пускай все задания выполняются тобой успешно и безукоризненно! Желаю мирного неба над головой, спокойной службы и продвижения по карьерной лестнице!

В День спецназа Росгвардии. Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

Выступление Владимира Путина перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО Фото: kremlin.ru

Поздравления с Днем спецназа Росгвардии в смс

Всем спецназовцам желаем
Травм совсем не получать.
Верно службу выполняя
Лишь победы собирать!

Смелых, отважных, сильных спецназовцев поздравляем с их днём! Вы всегда там, где опасно, готовы справляться со сложнейшими заданиями! Страна гордится вашими успехами в службе!

Особое подразделенье!
И всех отважнейших мужчин
Мы с днем спецназа поздравляем,
Желаем счастья много им!

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