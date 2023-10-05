В День учителя. Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и СМС

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Сегодня, 5 октября, россияне чествуют любимых учителей и преподавателей. Педагоги принимают поздравления и возвращаются домой с охапками букетов

В любимый праздник, в День учителя “Толк” подготовил красивые поздравления учителям в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах

Обучаться может каждый,

Обучать — вот это дар!

Тут уметь ведь очень важно

Искру превратить в пожар!

С Днем учителя всемирным!

Этот день по праву ваш.

Вам здоровья, счастья, мира,

Поощрения за стаж.

Чаще слышать благодарность,

Быть с детишками в ладах.

Чтоб мечты у вас сбывались,

Чтоб задор не гас в глазах!

Желаю мудрости и сил,

Железных нервов и терпения,

Вас Бог талантом наградил

Растить младое поколение!

Желаю долгих лет труда,

Для Вас — почета, уважения.

В душе Ваш образ навсегда,

Учитель лучший Вы, и в этом нет сомнения!

Быть учителем — призвание,

И детей всему учить,

Давать новые задания,

Школу с трепетом любить!

С Днем учителя сегодня

Поздравляем от души,

Сил, здоровья, вдохновения

Пожелать мы Вам спешим!

Чтоб с желанием работать,

Всей душой детей любить,

И своим предметам в школе

С радостью большой учить!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления в День учителя – 2023 в прозе

Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Педагогам доверено будущее нашей планеты — наши дети. Желаю Вам с любовью и радостью выполнять свою ответственную работу. Здоровья Вам, благополучия, позитивных трудовых будней и домашнего тепла и уюта, замечательных, умных и благодарных учеников и неиссякаемой уверенности в огромной значимости Вашего труда. С праздником!

Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия требует доброты, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой.

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем учителя в СМС

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс!

В День учителя хочу вам пожелать

В жизни никогда не унывать.

Мира, креатива, комплиментов,

Уваженья, трепетных моментов,

Творческих успехов, жизни личной,

В общем, чтоб все было на отлично!

Спасибо вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!

Источник

Источник