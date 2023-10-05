В День учителя. Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и СМС
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Сегодня, 5 октября, россияне чествуют любимых учителей и преподавателей. Педагоги принимают поздравления и возвращаются домой с охапками букетов
В любимый праздник, в День учителя “Толк” подготовил красивые поздравления учителям в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах
Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар!
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!
Желаю мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас Бог талантом наградил
Растить младое поколение!
Желаю долгих лет труда,
Для Вас — почета, уважения.
В душе Ваш образ навсегда,
Учитель лучший Вы, и в этом нет сомнения!
Быть учителем — призвание,
И детей всему учить,
Давать новые задания,
Школу с трепетом любить!
С Днем учителя сегодня
Поздравляем от души,
Сил, здоровья, вдохновения
Пожелать мы Вам спешим!
Чтоб с желанием работать,
Всей душой детей любить,
И своим предметам в школе
С радостью большой учить!
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Поздравления в День учителя – 2023 в прозе
Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.
Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Педагогам доверено будущее нашей планеты — наши дети. Желаю Вам с любовью и радостью выполнять свою ответственную работу. Здоровья Вам, благополучия, позитивных трудовых будней и домашнего тепла и уюта, замечательных, умных и благодарных учеников и неиссякаемой уверенности в огромной значимости Вашего труда. С праздником!
Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия требует доброты, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой.
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем учителя в СМС
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс!
В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично!
Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!
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