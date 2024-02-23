Сегодня, 23 февраля, в Барнауле проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

По традиции Губернатор края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, представители силовых ведомств, общественных организаций возложил цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена «Золотая Звезда», а также к пантеону с именами погибших воинов.

Открылась памятная церемония минутой молчания, которую предваряли строки из одноименного стихотворения Светланы Шаровой:

«Все помнится – ничто не позабыто,

Все помнится – никто не позабыт:

И днем,и ночью в чаше из гранита

Святое пламя трепетно горит!

..Неугасима память поколений

И подвиг тех, кого так свято чтим!»

Взято отсюда