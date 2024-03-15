реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В детсаду малышам заклеили рты скотчем, чтобы не мешали пришедшим чиновникам

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Детям объяснили, что это игра в “тишину”

В детсаду малышам заклеили рты скотчем, чтобы не мешали пришедшим чиновникам

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Севастополе в одном из детских садов детям заклеили скотчем рты, чтобы они не мешали празднованию юбилея детсада, сообщает местное издание ForPost.

В департаменте образования Севастополя информацию о произошедшем подтвердили.

“Заведующая детским садом, как только узнала о случившемся инциденте, незамедлительно инициировала встречу с родителями воспитанников. Заведующая извинилась за случившееся”, – рассказали в департаменте.

Также подчеркнули, что в дошкольном учреждении провели внеплановое совещание и инструктаж со всеми сотрудниками с целью недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.

Как уточняет Telegram-канал “Плохие новости”, региональный СК начал проверку информации о том, что в детском садике детям заклеили рты, чтобы они не мешали показывать заведение чиновникам. Малышам объяснили, что это игра в “тишину”.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Политолог: Зеленский зачищает командиров ВСУ по спискам

Владимир Зеленский начал чистку в командном составе ВСУ, опасаясь бунта,…

Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область сорвана, сообщили в…

Российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали 14 марта попытку…

“Очень просто”. Макрон высказался по поводу принадлежности Крыма

Прочного мира на Украине не будет до тех пор, пока…

Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском…

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp