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В детсаду Севастополя нянечка заклеивала рты шумным детям

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В детсаду Севастополя нянечка заклеивала рты шумным детям

Детский сад Фото: pixabay.com

Причиной для того, чтобы заклеить рты детям, якобы стал юбилей детского сада. Сотрудница учреждения, которая сделала это, уволилась через несколько дней после инцидента

В Севастополе троим воспитанникам детсада заклеили скотчем рты. Сотрудница детского сада таким образом хотела оградить от шума праздник в соседнем зале, сообщает ForPost.

По словам родственников одного из пострадавших детей, инцидент произошел 1 марта. В детском саде праздновали юбилей учреждения, и нянечка решила заклеить рты трем детям в присутствии молодой воспитательницы.

Один из детей рассказал об этом дома, и 4 марта родители решили пообщаться по этому поводу с заведующей детсада.

В департаменте образования города подтвердили произошедшее и отметили, что заведующая извинилась. Сотрудница, которая заклеила рты детям, уволилась 4 марта.

Ранее сообщалось, что мама из Барнаула пожаловалась на побои и ссадины, с которыми приходит ее ребенок из детского сада. Прокуратура Алтайского края уже инициировала проверку.

Взято отсюда

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