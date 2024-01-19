Напомним, «Святочные Новогодия на Алтае» проходили в с. Власиха с 4 по 18 января.

Самыми первыми стартовали мероприятия номинации «Игрушки и сувениры Новогодий и Святок».

Главными участниками номинаций фестиваля «Исполнительские традиции Новогодий и Святок» и «Игры и Вечёрки Святочных Новогодий» стали фольклорные детские коллективы ДШИ «Традиция» г. Барнаула и Благовещенского района Алтайского края.

С 4-го в школе и в организациях, принимающих участие в фестивальной программе устраивали святочные вечеринки и колядовли. Именно песни-колядки исполнило большинство коллективов, выходивших в эти дни на сцену.

Обряд колядования состоит из нескольких частей: есть песни, которые колядующие поют на подходе к дому, затем они должны «выкликать» хозяев дома, а потом — пропеть им хвалу и добрые пожелания. После этого колядующих обычно угощали или одаривали монетами.

По этой традиции, все коллективы, исполнившие колядки, действительно получали от «хозяйки» фестиваля угощение.

В течение всего фестиваля устраивались посиделки с плясками, ряжением и исполнением посиделочных песен. Ребятами постарше устраивались фольклорные театральные представления.

Педагоги «Традиции» провели Колядки в детских садах №№243, 161 и 210. Мероприятия получили восторженные отзывы от родителей ребят. Вот один из них:

“От видео не могу оторваться! Спасибо огромное. Спасибо всем организаторам Колядок, что прививаете детям любовь к традициям, вкладывая тем самым, в детские умы интерес к жизни.

Мы ездили в деревню на Рождество, Алиса все наизусть пела колядки своим бабушкам и не только, вызывая удивление и восторг, (сейчас это большая редкость),а у меня – гордость за наш ребят!ˮ.

В рамках Межрегионального этнокультурного фестиваля-конкурса «Святочные Новогодия на Алтае» на фестивальной площадке МБУ ДО ДШИ «Традиция» и в МБОУ «СОШ № 118» прошёл традиционный командный турнир по лапте на открытом воздухе «Снежная лапта».

Уже который год подряд в организации и проведении фестиваля принимают непосредственное участие студенты АГИК и Детский фольклорный ансамбль «Забава» Детской школы искусств Алтайского государственного института культуры.

В этом году ребята приняли участие в традиционной святочной вечёрке, которая состоялась в заключительный день прослушивания фестиваля.

Взято отсюда