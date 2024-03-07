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В Детском технопарке состоялось торжественное подведение итогов участия делегации школьников Алтайского края во всероссийском конкурсе

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В Детском технопарке состоялось торжественное подведение итогов участия делегации школьников Алтайского края во всероссийском конкурсе

В Детском технопарке Алтайского края «Кванториум.22» 5 марта состоялось торжественное мероприятие – подведение итогов участия делегации школьников Алтайского края во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Дмитрия Ивановича Менделеева. В феврале 11 ребят из 2 городов и 5 районов края приняли участие в федеральном конкурсе в Москве. Всего жюри было представлено около 1500 работ из регионов Российской Федерации и дружественного государства – республики Таджикистан. На подведении итогов участникам, педагогам, экспертам, научным консультантам в торжественной обстановке были вручены награды. Наши ребята привезли: 5 человек – дипломы 1 степени, кубки и золотые медали; 2 человека – дипломы 2 степени, кубки и серебряные медали, 4 человека – дипломы финалиста и медали «Юный исследователь». Педагогов – научных руководителей наградили грамотами за успешную организацию научно-исследовательской деятельности школьников и подготовку работ к финалу всероссийского конкурса. Для родителей школьников были подготовлены руководителем делегации Людмилой Колпаковой, методистом инновационно-методического отдела «Кванториума.22», и вручены благодарственные письма за достойное воспитание своего ребенка, за творческий вклад в общее дело – сохранение и развитие интеллектуально-творческого потенциала Алтайского края, России. Вручали награды эксперты краевой программы «Будущее Алтая», преподаватели вузов – Аркадий Контев, кандидат исторических наук, доцент Алтайского государственного педагогического университета, Роман Куницын, кандидат технических наук, доцент Алтайского государственного аграрного университета, Юрий Скурыдин, кандидат технических наук, доцент Алтайского государственного университета, и Тамара Кузюра, заместитель директора Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» . #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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