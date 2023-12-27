Диагностический центр Фото: Анна Меньшикова

Обновленное отделение будет расположено на третьем этаже медучреждения. Сейчас его готовят к приему пациентов и собирают мебель

В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края 9 января откроют отделение ультразвуковой диагностики. В нем провели капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительства региона.

На ремонтные работы из краевого бюджета выделили 21 млн рублей, а на приобретение мебели в отделение УЗИ – более 500 тысяч. Уточняется, что в центре планируют провести капитальный ремонт и реструктуризацию всех отделений. Сделать это хотят до 2028 года.

Ранее сообщалось, в Краснощековском районе заканчивается капитальный ремонт врачебной амбулатории. На эти цели из краевого бюджета направили более 26 млн рублей.

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