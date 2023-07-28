В Дивногорске простились с убитой 16-летней школьницей

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

На церемонию прощания пришли более ста человек. На ней присутствовали как родные погибшей, так и сочувствующие горю семьи. Люди принесли игрушки и цветы

В Дивногорске днем 27 июля простились с 16-летней школьницей, которую убили 22 июля. Церемония проходила в ДК “Энергетик” в 12 часов, сообщает “КП-Красноярск”.

Родители девушки анонсировали прощание в социальных сетях. На него пришли сотни человек, включая друзей, близких, журналистов и сочувствующих горю семьи.

Церемония длилась около часа. С собой люди принесли цветы и мягкие игрушки.

Напомним, сообщение о пропаже 16-летней девушки в Красноярском крае поступило 22 июля. Спустя два дня поисков ее обнаружили убитой в лесополосе в 30 метрах от трассы Р-257 Енисей. По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 34-летнего жителя Дивногорска. Мужчина признал свою вину.