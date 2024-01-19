Военные. Оружие Фото: pixabay.com

Советник главы ДНР предполагает, что появлением женской роты добровольцев Украина надеется агитировать других женщин вступать в ряды ВСУ. Однако успешность такого хода он ставит под сомнение

Новость о том, что на Кременском направлении в ЛНР появилась женская рота, вызвала вопросы у властей ДНР. Так, советник главы республики Ян Гагин заявил, что все это может быть пиар-ходом. Об этом сообщает “Российская газета”.

Гагин отметил, что женщины участвуют в боевых действиях в качестве медработников или в тыловых службах и иногда служат снайперами и операторами беспилотников. Однако в качестве штурмовиков они не подходят.

“…У меня, если честно, все-таки есть сомнения в том, что речь идет о полноценной женской роте на передовой. Не совсем понятно, как она встроится в общую структуру и кто ей командует. Я думаю, это очередная агитка Зеленского, которая должна показать, что украинские женщины вышли на борьбу с Россией и, увы, гибнут. Когда это начнется, тут же обвинят российских военных в том, что они убивают женщин”, – сказал советник главы республики.

При этом Гагин уверен, что обращать внимание на пол при сражении не будут. Он заявил, что в пылу битвы не видно, кто ведет огонь, и противника будут уничтожать любыми возможными способами.

Напомним, о женской роте в ЛНР рассказал боец спецназа “Ахмат” с позывным Аид. Рота состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

Взято отсюда