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В ДНР заявили о проведении расследования продажи западного оружия Киевом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Участники спецгруппы обнаружили и покупателей, среди которых есть представители различных организация на Ближнем Востоке.

Фото: unsplash.com

Частное расследование подтвердило, что Украина продает вооружения, поставленные ей западными странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, расследование еще год назад занялась специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства Донецкой Народной Республики.

“Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, были видео, на которых были представлены образцы вооружения”, — заявил Гагин, отметив, что некоторые были уже после боев, на екоторые — еще в пленке.

Помощник главы ДНР отметил, что участники спецгруппы обнаружили и покупателей, среди которых есть представители различных организация на Ближнем Востоке.

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