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В домах бийчан крупные пауки почти истребили тараканов

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В домах бийчан крупные пауки почти истребили тараканов

Паук Фото: unsplash.com

Пауки-домовые помогают жильцам дома избавиться от вредоносных насекомых. Они становятся их добычей, в результате чего могут покинуть жилище

Жители Бийска замечают в своих квартирах крупных тараканов. Их размер начинается от пятирублевой монеты, а сама живность находится в темных углах домов. Однако биолог спешит успокоить бийчан: так называемые домовые совсем не опасны для человека, сообщает “Бийский рабочий”.

“По русским народным приметам, его появление в доме – к достатку и счастью. Этого паука называют домовым или сенокосцем. Это синантропные организмы, они любят проживать вместе с человеком в его жилище. Их не стоит бояться, эти пауки никому не навредят, разве что могут оставить где-нибудь паутинку, когда сплетут себе гнездо. Человека не укусят”, – сказала доктор биологических наук Людмила Комарова.

Биолог отметила, что пауки кусают только насекомых, которые становятся их добычей. Они впрыскивают слюну и оставляют жертву на несколько часов, а после высасывают полужидкую пищу. Из-за опасности тараканы могут покинуть жилище, опасаясь попасть в паучьи лапы.

При этом зачастую пауки сильно не размножаются. Комарова уверяет, что не стоит бояться того, что пауков станет больше, ведь, если что, “домовой” сам уйдет через некоторое время.

Биолог отметила, что с человеком также могут жить божьи коровки, ягодные клопы, комары и черные мушки. Личинки последних уничтожают различную гниль в цветочных горшках, а живые ткани и корни они повреждать не могут.

Взято отсюда

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