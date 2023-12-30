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В доме творчества Бийска Год педагога и наставника завершили квизом

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В доме творчества Бийска Год педагога и наставника завершили квизом

За победу в интеллектуальном поединке боролись 4 команды из различных детских объединений

«И это всё о них…» под таким названием прошел квиз, посвященный педагогам, учителям, школе… 

Таким образом подвели итоги уходящего года в доме детского творчества, что находится по улице Васильева.

За победу в интеллектуальном поединке сразились 4 команды из детских объединений: «Лингвик», «Колокольчик», «Лего-мастер» и «Стрекоза». В состав команд вошли руководители объединений, дети, которые в них занимаются, а также их родители. 

Борьба была напряженной, на протяжении трех раундов участникам пришлось ответить на вопросы, касающиеся истории педагогики, известных педагогов, школьных предметов, вспомнить фильмы, музыкальные композиции, связанные со школой. В некоторых вопросах нужно было проявить не только знания и смекалку, но и чувство юмора.

В общем, это была не просто игра на проверку знаний. Это была легкая, но эффективная тренировка для мозга, в процессе которой участники покопались в памяти, напрягли логические способности, подключили коммуникативные навыки.

Победителем стала команда детского объединения «Лего-мастер», опередившая всех остальных с небольшим отрывом. В итоге и победители, и участники получили дипломы, сладкие призы и новогоднее настроение.

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Взято отсюда

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